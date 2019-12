Miss Côte d’Azur 2020, Manelle Souahlia

Manelle Souahlia est la nouvelle Miss Côte d’Azur. Née le 10 novembre 2000 à Antibes, Manelle mesure 1m72. Elle est en deuxième année d’école de commerce à l’EDHEC Business School à Nice. Plus tard, elle aimerait travailler dans le marketing publicitaire ou cinématographique. Manelle est passionnée de dessin (art traditionnel et graphique), de cinéma, de voyages et de sport. Manelle a pratiqué durant 12 ans l’équitation, a fait de la danse classique, du tennis, du catamaran et de l’aviron en compétition. Aujourd’hui, elle a moins le temps de faire un sport en particulier mais prend plaisir à faire son jogging sur la Promenade des Anglais. Elle se décrit comme étant une jeune femme créative, honnête, courageuse et persévérante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019