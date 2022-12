Miss Côte d’Azur 2022 - Portrait de Flavy Barla (candidate Miss France 2023)

Originaire de Nice, dans les Alpes-Maritimes, Flavy Barla, 19 ans, est la nouvelle Miss Côte d’Azur. Très assidue dans ses études qui occupent une place prépondérante dans sa vie, elle effectue sa 3ème année de médecine à la faculté de Nice. Une fois diplômée, elle souhaiterait devenir chirurgienne de la main ou cervico-faciale. Côté sports, la jeune femme a d’abord longtemps pratiqué le patinage artistique avant de se tourner vers la danse classique et moderne. Flavy Barla est quelqu’un de rigoureux. Elle est plus que déterminée pour décrocher l’écharpe et la couronne de Miss France 2023. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !