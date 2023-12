Miss Côte d’Azur 2023 est Karla BCHIR (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Grasse, Karla Bchir, 19 ans, suit une formation immobilière et souhaiterait se spécialiser dans les biens privés de luxe. En dehors du travail, elle partage son temps libre entre sa famille et la course automobile : une passion transmise par son père et son frère. Le titre de Miss Côte d’Azur en poche, elle espère bien remporter le titre de Miss France 2024 et aspire à s'engager auprès d'une association luttant contre le harcèlement scolaire. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.