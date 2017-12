Miss France 2018 – Les 30 Miss en costume régional, Ed Sheeran en live avec « Shape of You»

L’élection de Miss France 2018 est officiellement lancée et cette année, la cérémonie sera placée sous le signe de la fête. Sur une mise en scène signée Stéphane Jarny, la soirée transportera les téléspectateurs au sein de fêtes emblématiques comme le 14 juillet, la fête de la musique ou encore la fête foraine, illustrées par des tableaux et costumes inédits. Pour l’heure, place au coup d’envoi de la cérémonie orchestré par la star internationale Ed Sheeran qui interprète en live « Shape of You» pour accompagner le défilé en costume régional de nos 30 Miss. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2018 » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.