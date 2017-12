Miss France 2018 : A l’assaut de Venice Beach

Un voyage de préparation qui touche à sa fin pour les 30 prétendantes au titre. Pour leur dernière journée américaine, les jeunes femmes ont un leit motiv : profiter à fond et savourer leur rêve américain. Et ça commence par une balade à vélo sur la plage de Venice Beach avec Alicia Aylies, Miss France 2017. Pour conclure la journée et ce séjour riche en émotions et découvertes, les filles ont passé la soirée chez le consule de France pour un moment de détente avant le retour en France et le début des répétitions à Châteauroux.