Miss France 2018 : bienvenue à Châteauroux , dernière étape pour les Miss

Retour en France pour les 30 jeunes femmes concourant au titre de Miss France 2018. Avec une vingtaine de degrés en moins et une bonne couche de manteaux, gants et bonnets en plus, les Miss sont bien arrivées à Châteauroux, ville qui accueille cette année l’élection de Miss France. Entre découverte de la ville et répétitions quotidiennes, le sprint final s’annonce intense pour les jeunes femmes qui n’ont pas un moment de répit ! Mais pour l’heure place à un défilé en vieilles voitures de collection américaines dans les rues de la ville, à la rencontre de leur public venu en nombre pour les acclamer et leur une bonne dose de motivation et de courage dans cette dernière ligne droite. Une belle journée avant la reprise des répétitions qui s’est achevée par une session patinoire, en compagnie du maire de la ville.