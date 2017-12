Miss France 2018 - Dans les coulisses du jury de présélection des 12 premières Miss !

Dernière ligne droite avant le grand prime de samedi soir, qui sacrera la toute nouvelle Miss France ! Il est l’heure pour les 30 Miss de passer devant le traditionnel jury de présélection, un jury composé de membres de l’organisation Miss France, de TF1, des représentants de la ville et des différentes directions artistiques de l’émission. L’objectif étant de déterminer les 12 Miss qui passeront la première étape de sélection et qui seront révélées samedi soir pendant le prime. Un moment stressant pour les jeunes femmes qui doivent profiter de ce moment privilégié avec le jury pour se démarquer et montrer leur vraie personnalité. Défilé, expression orale et note au test de culture générale, les Miss sont inspectées sous toutes les coutures ! Et pour découvrir laquelle de ces jeunes femmes succédera à Alicia Aylies, Miss France 2017, rendez-vous samedi soir à 21H sur TF1.