Miss France 2018 : direction Los Angeles, la Californie !

Les 30 candidates se sont envolées dimanche direction Los Angeles pour le voyage de préparation à l’élection Miss France 2018, qui aura lieu samedi 16 décembre prochain à Châteauroux, diffusée sur TF1 et MYTF1.. Un premier vol pour certaines de nos Miss, toutes surexcitées à l’idée de découvrir la mythique cité des Anges, L.A et se forger leurs premiers souvenirs Miss France 2018. 11h de vol et 30 degrés au thermomètre après, les jeunes femmes sont directement plongées dans le bain avec un premier shooting photos en maillot de bain dans la piscine de l’hôtel. Et pour clôturer cette première journée dans la villes des anges, direction une plaine proche de Coachella pour un nouveau vol : une parenthèse magique à bord de montgolfières. Entre rires et découvertes, l’aventure Miss France 2018 est déclarée ouverte !