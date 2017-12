Miss France 2018 – Jean-Paul Gaultier, Iris Mittenaere, Agustin Galiana … Qui compose le jury ?

Le jury de cette élection de Miss France 2018 est présidé cette année par un duo ultra glamour : Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers, et Jean-Paul Gaultier, le créateur de mode le plus célèbre de France. Pour les accompagner, six jurés d’exception : la chanteuse Nolwenn Leroy, l’humoriste Anne Roumanoff, l’ailier international Varois Vincent Clerc, la comédienne et chanteuse Lorie Pester et Agustin Galiana, comédien et chanteur. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2018 » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.