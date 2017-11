Miss France 2018 : journée western et soirée country au programme des Miss

Les Miss prennent un peu de hauteur pour leur troisième journée de voyage d’initiation en Californie ! Elles ont emprunté l’Aerial Tramway depuis le désert de Sonora jusqu’au sommet des montagnes San Jacinto, un tramway aérien qui traverse 5 zones climatiques en 12 minutes ! Au programme, vue spectaculaire et panoramique suivie d’une randonnée accompagnée de rangers. Une journée de totale détente et de complicité qui s’est terminée par une soirée western avec initiation à la danse country. Une belle parenthèse entre amies avant le redouté test de culture générale et la photo de groupe qui aura lieu demain. RENDEZ-VOUS SAMEDI 16 DÉCEMBRE POUR L’ÉLECTION DE MISS FRANCE 2018