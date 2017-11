Miss France 2018 : Les Miss à la conquête des studios hollywoodiens

Séparées en 2 groupes, une partie des Miss s’est rendue pour cette cinquième journée dans les studios Warner. Au programme, un tour complet des décors et des costumes des mythiques Wonder Woman, Friends ou encore Harry Potter. L’occasion de s’expérimenter au vol en balais magique et de prendre la pause dans le canapé du Central Perk ! Pendant ce temps-là, une autre partie des Miss s’est rendue sur les collines d’Hollywood pour une balade à cheval. Un décor de carte postale sous le célèbre panneau Hollywood. Entre peur de la chute et excitation, l’acclimations des 30 Miss à l’« american way of life » semble en très bonne voie !