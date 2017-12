Miss France 2018 "ce n'est pas que les paillettes et les robes de princesse"

Comme chaque année entre les longues journées de répétitions, les Miss sont parties à la découverte de la région qui les accueille le temps des répétitions et de la cérémonie. Cette année à Châteauroux, le programme de la journée a commencé par une balade en canoë suivie d’une visite du zoo de Beauval. Les 30 jeunes femmes plus soudées que jamais dans cette dernière ligne droite ont eu accès aux coulisses du zoo et le privilège de nourrir les animaux. Un moment rare pour nos Miss, qui, plus motivées que jamais, sont prêtes à repartir sur de nouvelles et intenses journées de répétitions. Miss France 2018 c’est dans 3 jours ! RENDEZ-VOUS SAMEDI A 21H SUR TF1 et MYTF1 pour suivre en direct l'élection de Miss France 2018