Miss France 2018 – Portraits de Miss : Corse, Martinique, Ile-de-France, Normandie, Languedoc-Rousillon

Il est temps de faire connaissance avec cinq de nos 30 prétendantes au titre de Miss France 2018 : Miss Corse, Miss Martinique, Miss Ile-de-France, Miss Normandie, et Miss Languedoc-Roussillon. Elles sont jeunes, belles, intelligentes et elles aspirent toutes au même but : représenter la France, porter ses couleurs et être élue reine de beauté. Miss France 2018 se trouve peut-être parmi l’une d’entre elles ? Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2018 ? Qui succèdera à Alicia Aylies et deviendra l’ambassadrice de l’élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Élection de Miss France 2018 » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.