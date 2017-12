Miss France 2018 : Welcome to California !

Pour le voyage de préparation à l’élection Miss France qui a lieu chaque année, dépaysement et découvertes sont de rigueur. Pari réussi pour Miss France 2018 ! Retour sur cette semaine intense sous le soleil californien, de l’amitié entre ces 30 jeunes femmes qui ne se connaissaient pas il y a encore un mois aux activités et paysages époustouflants qu’elles ont été amenées à découvrir. Le tout encadré par une équipe de choc, sans qui le rêve Miss France ne serait pas possible. Suite des aventures à Châteauroux pour le début tant attendu (et redouté) des répétitions !