Miss France 2019 – 10 Miss défilent sur le thème du Bollywood

C’est au tour de dix nouvelles Miss de faire leur entrée : Miss Lorraine, Miss Corse, Miss Aquitaine, Miss Réunion, Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy, Miss Guyane, Miss Alsace, Miss Picardie, Miss Bretagne, Miss Auvergne. Retrouvez-les sur la scène du Zénith de Lille pour une prestation exceptionnelle. Les dix jeunes femmes aspirantes au titre de Miss France 2019 proposent un tableau festif sur le thème du Bollywood. Nos 10 miss régionales continuent à faire leur show et vous invitent maintenant à un voyage au cœur du Taj Mahal sous l’œil bienveillant de Ganesh… Laissez vous séduire par nos 10 miss transformées pour l’occasion en danseuses de Bollywood ! Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2018 ? Qui succèdera à Alicia Aylies et deviendra l'ambassadrice de l'élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2018 » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.