Miss France 2019 – 10 Miss défilent sur le thème du cabaret

Dix Miss font leur entrée : Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-Calais, Miss Midi-Pyrénées, Miss Bourgogne, Miss Provence, Miss Champagne-Ardenne, Miss Provence, Miss Centre-Val de Loire, Miss Martinique, Miss Rhône-Alpes. Retrouvez-les sur la scène du Zenith de Lille pour une prestation exceptionnelle. Les dix jeunes femmes aspirantes au titre de Miss France 2019 proposent un tableau festif sur le thème du cabaret. Direction le Moulin Rouge et son fameux Cancan ! Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2019 ? Qui succèdera à Maeva Coucke et deviendra l'ambassadrice de l'élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1