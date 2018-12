Miss France 2019 – 10 Miss défilent sur le thème du cirque

C’est au tour de dix nouvelles Miss de faire leur entrée : Miss Franche-Comté, Miss Mayotte, Miss Tahiti, Miss Languedoc-Roussillon, Miss Poitou-Charentes, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Limousin, Miss Pays de la Loire, Miss Normandie, Miss Ile-de-France. Retrouvez-les sur la scène du Zénith de Lille pour une prestation exceptionnelle. Les dix jeunes femmes aspirantes au titre de Miss France 2019 proposent un tableau festif sur le thème du cirque. Un tableau de présentation des 10 miss, 5 dompteuses, 5 « madame loyale » qui vous invitent au cirque, attention aux dangereux fauves qui partagent la scène ce soir au Zénith de Lille ! Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2018 ? Qui succèdera à Maëva Coucke et deviendra l'ambassadrice de l'élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1