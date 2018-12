Miss France 2019 – Qui sont ces 12 demi-finalistes ?

Ce samedi 15 décembre 2018, les trente prétendantes au titre de Miss France 2019 doivent convaincre jury et téléspectateurs. Un jury de pré-sélection s’est réuni mercredi dernier et a voté à bulletin secret en présence d’un huissier de justice… Ce jury est composé de personnes qui ont toutes été au plus proches de nos miss durant le mois de préparation, la production artistique, les chaperons, les équipes de maquillage coiffure, les relations presse… Nos 30 miss ont défilé en robes de soirée et en maillots de bains et ont répondu aux questions du jury de présélection en insistant sur leurs motivations à être miss France 2019… Le jury a ainsi pu voter et sélectionner les 12 miss en tenant compte des critères de sélection, au-delà des critères physiques, la motivation, la bienséance, le savoir vivre ensemble… autant de qualités nécessaires à une miss France Les douze candidates choisies par un jury de présélection avant la cérémonie, seront soumises au vote à 50/50 du public et du jury, présidé cette année par Line Renaud. Le verdict vient de tomber ! Les Miss qui poursuivent la compétition sont : Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calis, Miss Côte d'Azur, Miss Réunion, Miss Aquitaine, Miss Lorraine, Miss Tahiti, Miss Franche-Comté, Miss Ile-de-France, Miss Limousin et Miss Languedoc-Roussillon. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1