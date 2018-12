Miss France 2019 – Les 12 Miss demi-finalistes passent le grand oral

Ce samedi 15 décembre 2018, les trente prétendantes au titre de Miss France 2019 doivent convaincre jury et téléspectateurs. Les douze candidates choisies par un jury de présélection avant la cérémonie, sont soumises au vote à 50/50 du public et du jury, présidé cette année par Line Renaud. Le verdict vient de tomber ! Les Miss qui poursuivent la compétition sont : Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Tahiti, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Côte d'Azur, Miss Réunion, Miss Aquitaine, Miss Tahiti, Miss Franche-Comté, Miss Ile-de-France, Miss Limousin, Miss Languedoc-Roussillon. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1