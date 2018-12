Miss France 2019 – Les 12 Miss en super héroïnes avec Maëva Coucke

Voici le tableau des 12 miss sélectionnées, elles vont symboliser ce soir ce que sont toutes les femmes, des super héroïnes, notre beau jury de femmes en est la preuve vivante… Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Côte d'Azur, Miss Réunion, Miss Aquitaine, Miss Tahiti, Miss Franche-Comté, Miss Ile-de-France, Miss Limousin, Miss Languedoc-Roussillon et Miss Lorraine ont été choisies par un jury de pré-sélection dans la course à la couronne de Miss France 2019. A présent, elles doivent convaincre le jury et les téléspectateurs pour pouvoir espérer arriver dans le Top 5. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1