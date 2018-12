Miss France 2019 – Les 30 Miss en costume régional

Qui sera Miss France 2019 ? La cérémonie de l’’élection de Miss France 2019 est officiellement ouverte par Sylvie Teller et Jean-Pierre Foucault en compagnie de la Présidente du Jury, Line Renaud. Cette année, la cérémonie sera placée sous le signe du grand show en direct du Zenith de Lille. Les 30 Miss régionales sont sur scène prêtes à faire le show ! L’une d’entre elles verra son destin bouleversé à jamais. Impatients de savoir qui décrochera ce soir la couronne de Miss France 2019. Voici les 30 Miss régionales dans leurs plus beaux costumes revisités par des créateurs en région. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1