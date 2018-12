Miss France 2019 – 30 Miss en MAILLOT DE BAIN sur le thème Pin-up

Place au premier défilé en maillot de bain une pièce sur le thème de la Pin-Up pour nos 30 prétendantes au titre de Miss France 2019 qui se présentent sur la scène du Zénith de Lille. C’est un moment très attendu de cette cérémonie, nos 30 miss en maillot de bain une pièce et cette année vous allez découvrir 30 pin-up avec 3 invitées de charme que vous connaissez bien … Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2019 ? Qui succèdera à Maëva Coucke et deviendra l'ambassadrice de l'élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1