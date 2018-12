Miss France 2019 – Carte de la DERNIERE CHANCE aux 5 candidates finalistes

Il est temps maintenant de faire parler les 5 finalistes : des téléspectateurs ont posé des questions sur le site de MYTF1 et c’est notre jury qui va se faire le porte-parole des téléspectateurs C’est un moment très redoutée par nos candidates au titre de Miss France 2019 : l’interview du jury menée par la présidente Line Renaud. Un moment qui révèle parfois de belles surprises et qui déstabilise certaines candidates. Alors qui saura se démarquer et prouver qu’elle peut être la future ambassadrice de la France à travers le monde ? Écoutons les réponses de Miss Franche-Comté, Miss Réunion, Miss Tahiti, Miss Limousin et Miss Guadeloupe. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1