MISS FRANCE 2019 - J-2, les dernières répétitions de l'élection de samedi

J-2 avant le grand jour pour les candidates au titre de Miss France 2019. Ces dernières ont passé plus de 3 semaines à répéter les chorégraphies pour assurer un show majestueux le 15 Décembre à Lille.La pression monte, mais les Miss et les équipes sont très confiantes : les prétendantes ont travaillé dur, c’est une excellente promotion. Plus que deux jours avant de découvrir le fruit de leur préparation, à 21h sur TF1. RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 DECEMBRE POUR SUIVRE EN DIRECT L'ELECTION DE MISS FRANCE 2019