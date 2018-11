Miss France 2019 : Journée sportive pour les Miss !

Deuxième journée ensoleillée sur l’Île Maurice pour nos Miss. Elles sont parties à la conquête de la Vallée des Couleurs, lieu emblématique du cœur de l’île. Perchées à plus de 350 mètres de hauteur, les filles ont pris leur courage à deux mains pour traverser le pont suspendu le plus impressionnant de l’océan indien. Elles ont également dévalé une tyrolienne vertigineuse depuis le sommet de la montagne. Journée sportive intense en plein milieu d’une semaine de préparation qui a soudé les liens entre les candidates et créé des souvenirs inoubliables. RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 DECEMBRE POUR L'ELECTION MISS FRANCE 2019