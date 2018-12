Miss France 2019 – 5 choses à savoir sur Miss Tahiti 2018

Miss Tahiti 2018 est devenue ce samedi 15 décembre la nouvelle Miss France 2019. Un honneur pour la jeune femme âgée de 24 ans, qui espère désormais représenter au mieux la France et ses valeurs. Complexée durant son adolescence, Vaimalama Chaves prend aujourd’hui sa revanche : « J’ai longtemps été ronde, c’est quelque chose qui me tient à cœur de partager (…) Si je peux être porteuse d’espoir, c’est avec grand plaisir » confiait-elle en direct. Et puis Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 à ce moment de l'émission, fait partie des 5 finalistes et doit répondre aux questions des internautes. "Que changeriez-vous dans le monde Revivez son grand oral en images ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 », diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1.