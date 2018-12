Miss France 2019 est … Miss TAHITI, Vaimalama Chaves

Le verdict est tombé … Vaimalama Chaves est Miss France 2019 ! Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée et c’est finalement Miss Tahiti qui a été choisie par le public pour succéder à la belle Maëva Coucke. Pour elle, le rêve commence… Sa première dauphine est Miss Guadeloupe, la seconde est Miss Franche-Comté, la troisième est Miss Réunion et enfin la quatrième est Miss Limousin. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1