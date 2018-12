Miss France 2019– Une pluie de cadeaux pour Miss France

Miss France est gâtée…. Comme les années précédentes Miss France 2019 repartira dès ce week-end avec une valise pleine de cadeaux offerts par les partenaires de la Société Miss France, et surtout partira avec la couronne, une voiture, un scooter et un vélo électrique …mais pas que, des bijoux, un ordinateur, … Elle séjournera également dans un appartement mis à disposition par l’Organisation Miss France pendant un an à Paris ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2019 » diffusée le samedi 15 décembre sur TF1 et MYTF1