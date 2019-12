Clémence Botino, Miss France 2020 défile en bikini

Clémence Botino est Miss France 2020. Pour le plaisir, voici son défilé en bikini. Clémence Botino est la nouvelle Miss Guadeloupe. Née le 22 janvier 1997 à Baie-Mahault, Clémence mesure 1m74. Elle est en première année de Master Histoire de l’Art à Paris-Sorbonne IV. Elle est passionnée d’art, particulièrement de mode, de musique et de cinéma. Clémence aime les voyages et jouer du piano. Elle pratique la salsa cubaine et la danse. C’est une jeune femme ambitieuse, spontanée et généreuse.L’élection touche bientôt à sa fin. Dans quelques instants, nous saurons qui de Miss Tahiti, Miss Bourgogne, Miss Guadeloupe, Miss Côte d'Azur, Miss Provence deviendra la Miss France 2020 et sera ambassadrice de l’élégance française durant cette année. Mais avant cela, les Miss ont concocté une dernière surprise : le tableau final placé sous le thème de ... . Mais ce n’est pas tout ! L’artiste Robbie Williams interprète en live son titre « Time for Change » pendant le défilé des Miss. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission « Election de Miss France 2020 » diffusée le samedi 14 décembre 2019 sur TF1.