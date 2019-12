Miss France 2020 : dans les coulisses des élections régionales

Chaque année, des milliers de jeunes femmes rêvent de devenir Miss France. Pour tenter sa chance, une seule étape possible : l'élection régionale. En costumes et en maillot de bain une poignée de candidates défilent devant le public qui vote pour élire sa favorite, celle qui représentera sa région au concours " Miss France ". Pour la première fois, nous avons pénétré dans les coulisses des élections, des préparatifs aux délibérations du jury jusqu'alors confidentielles. Une soirée aux multiples enjeux, entre féérie et compétition. En Provence et Côte d'Azur, les deux premières élections d'une longue série sont portées par une seule et même équipe de bénévoles.A l'île de la Réunion, la diffusion de l'élection en direct à la télévision soumet les candidates à une course contre la montre. Mais, c'est à Tahiti que la pression est la plus forte car la place à prendre est celle de Vaimalama Chaves, Miss France 2019.En Lorraine, les proches des candidates forment des comités de soutien qui rivalisent, réunissant jusqu'à 100 personnes surchauffées pour que leur miss se distingue. Découvrez aussi l'incroyable tournée de Miss France et de ses dauphines qui participent à toutes les élections régionales. Complicité, adrénaline… jusqu'à ce que la dernière étape en Picardie ne les sépare. Comment se fabriquent ces élections si populaires ? Qui sont ces jeunes femmes qui rêvent de décrocher la couronne régionale ? Un documentaire exclusif à travers nos régions, là où commence la fabuleuse aventure de toutes les miss de France.