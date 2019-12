MISS FRANCE 2020 : les Miss défilent déjà en maillot de bain

Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, les Miss sélectionnées pour le tableau final sont sélectionnées, quelques jours avant, par un jury de pré-sélection composé de 11 membres qui les cotoient depuis plus d'un mois maintenant. Un moment fort pour toutes les Miss en compétition. Avec une nouveauté cette année, elles ne seront pas 12 mais 15 Miss. C'est une chance sur deux d'être soumise au vote des téléspectateurs et du jury. Mais heureusement Vaimalama Chaves, Miss France 2019, était là pour les guider et les accompagner. Rendez-vous samedi 14 décembre sur TF1 pour connaître les 15 candidates qui auront la chance d’aller en finale !