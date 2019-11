Miss France 2020 : les Miss au chevet des tortues marines

Pour leur dernière activité en Polynésie Française, les Miss ont un rendez-vous particulier. Un rendez-vous qu'elles n'oublieront pas de si tôt. Parce que la tortue marine est un des animaux marins les plus majestueux mais surtout parce qu'il est l'un des animaux marins les plus vulnérables et fragilisés par la pollution plastique. Les Miss se sont rendues dans une clinique spécialisée dans le sauvetage de ces reptiles. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019