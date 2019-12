Miss France 2020 : Les Miss en Angleterre, God save the Miss !

Pour le premier tableau de la soirée, dix Miss régionales font leur entrée : Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Limousin, Miss Corse, Miss Bourgogne, Miss Alsace, Miss Aquitaine, Miss Ile-de-France, Miss Nord Pas de Calais et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sur le thème de l’Angleterre, elles foulent la scène du Dôme de Marseille pour une prestation exceptionnelle. Ensemble, les dix Miss régionales ont préparé un show sur le thème de l’Angleterre et vous y convient. Toutes veulent la couronne et repartir avec le titre de Miss France 2020. Qui succèdera à Vaimalama Chaves et deviendra l’ambassadrice de l’élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait de l’émission « Election de Miss France 2020 » diffusée le samedi 14 décembre 2019 sur TF1.