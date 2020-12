Miss France 2020 : une année hors du commun

Le 14 décembre 2019, le destin d’une jeune fille a basculé. Celui de Clémence Botino, 22 ans. Ce jour-là, la jeune Guadeloupéenne devenait Miss France 2020 ! Un sacre qui ouvre habituellement la voie d’un incroyable chemin. Une année hors norme qui s’apparente à un véritable conte de fées. Seulement voilà, celle à qui la vie de gala et de paillettes était promise va voir son ascension stoppée nette. La cause ? Une crise sanitaire sans précédent, celle du Coronavirus. Agenda à l’arrêt, public absent, gestes barrières à respecter… le sacre de Clémence ne ressemblera en rien à celui des reines de beauté qui l’ont précédée. Mais ce n’est pas tout. Un autre drame viendra ternir un peu plus une année compliquée. Dans la nuit du 10 juillet, l’appartement historique des Miss France sera ravagé par un grave incendie. Clémence s’en sortira saine et sauve… mais marquée à vie ! Plongez dans l’année hors du commun de Miss France 2020. Une année de rêve, de soirées glamour et de rencontres extraordinaires mais parsemée également de doutes et de quelques regrets… Avec la participation de Sylvie Tellier, Marine Lorphelin, Laury Thilleman, Nathalie Marquay, Iris Mittenaere et les sapeurs-pompiers de Paris.