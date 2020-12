Miss France 2021 fête 100 ans de concours de beauté en France

En savoir plus sur Clémence Botino

Un siècle de couronnement, d’élégance, d’engagement et de partage avec les Français. Ainsi, ce soir, à l’occasion de la 91è édition de Miss France, et pour la première fois dans l’histoire de l’émission, une trentaine d’anciennes Miss France sont réunies sur le plateau pour nous offrir un instant de nostalgie. Elles joueront le rôle de marraine toute la soirée, accompagnant ainsi la promotion 2021. À année exceptionnelle, jury d’exception. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 qui présidera le jury composé de : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 et Flora Coquerel, Miss France 2014 ont l’honneur d’élire Miss France 2021. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020