Miss France 2022, Diane Leyre- "Je suis une femme de challenges" - Interview

Ca y est le verdict est tombé, on connait enfin le nom de la nouvelle Miss France 2022 : Diane Leyre Ce soir au Zenith de Caen, Miss Ile-de-France a été élue Miss France 2022 ! Cette jeune femme de 24 ans représentera la France pendant un an. En exclusivité pour MYTF1, elle répond aux questions de Jean-Pierre Foucault. Elle a représenté l'Ile-de-France pour le concours de Miss France 2022 et se livre à chaud juste après la cérémonie et se confie sur ses attentes de miss. Diane Leyre est Miss France 2022 ! Découvrez son interview.