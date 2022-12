Miss France 2023 (partie 2)

Elles sont 30 jeunes femmes à s'être lancées dans une aventure exceptionnelle. Elles sont toutes déterminées, engagées et prêtes à relever de nouveaux défis mais une seule accédera à la couronne de Miss France 2023. Pour cette nouvelle édition, le show sera présenté par Jean-Pierre Foucault, co-présenté par Sylvie Tellier avec la présence de Cindy Fabre le samedi 17 décembre en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux. Et la soirée sera placée sous le signe du 7ème art ! Le cinéma sera en effet au cœur de 10 somptueux tableaux retraçant des classiques intemporels du grand écran : Titanic, Harry Potter, Avengers ou encore Amelie Poulin seront réinterprétés par les 30 Miss régionales.Et certaines d'entre elles s'envoleront même, sous les yeux du public présent et des téléspectateurs.L'annonce des finalistes, elle se fera à l'image de la célèbre cérémonie des Oscars !Et pour parfaire cette soirée, Jean-Pierre Foucault réservera également une surprise lors de ce show inédit !Enfin, celle qui sera élue Miss France 2023 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Diane Leyre, Miss France 2022, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ?Pour le savoir, rendez-vous le samedi 17 décembre à 21h10 sur TF1 !