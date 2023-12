Miss France 2024 (partie 1)

30 femmes vont prendre part à une aventure exceptionnelle, avec pour dénouement l'élection de Miss France 2024 ! Le grand show sera présenté par Jean Pierre-Foucault avec la présence de Cindy Fabre, le samedi 16 décembre en direct du Zénith de Dijon. Cette année, le thème de la cérémonie sera "La Boite à Musique". Modernité et nouveautés seront au programme : Véritable spectacle, l'élection de Miss France 2024 sera un tour du monde musical, à la fois à travers les années mais aussi différents styles musicaux ! Ainsi, les spectateurs et les téléspectateurs pourront se plonger dans les années 80, vibrer sur de la salsa ou du rock n roll. Comme depuis quelques années, les costumes du tableau folklorique ont été réalisé par des créateurs régionaux. Et c'est sur le thème du Music Hall, accompagné par la troupe du Moulin Rouge, que les 30 Miss mettront en avant leur région. Et cette année encore, Jean-Pierre Foucault surprendra le public et les téléspectateurs en s'immisçant dans le show, à sa manière ! En nouveauté : ce sont deux tableaux avec les quinze demi-finalistes et un seul avec les cinq finalistes qui seront présentés au public. Enfin, lors de la cérémonie, un hommage sera rendu à Geneviève De Fontenay, figure emblémarique de ce concours.