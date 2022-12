Miss France : dans les secrets du concours - 2022/2023

C’est le plus ancien concours de beauté encore en cours, synonyme de conte de fées et de rêve, un rendez-vous incontournable, une institution : Miss France !Tous les ans, des millions de Français sont devant leur poste pour admirer le show et élire leur nouvelle ambassadrice.De jeunes femmes anonymes qui, du jour au lendemain, se retrouvent alors sous les feux des projecteurs, adulées.Mais la couronne est parfois lourde à porter… L’engouement est tel, qu’il dépasse les heureuses élues ! Miss France déchaîne les passions, suscite sans cesse des débats et des controverses : du choix final de la gagnante, à l'intérêt du concours en passant par les accusations de sexisme…Pourtant, à l’origine, rien ne prédestinait ce petit concours familial à devenir un tel phénomène. Mais le travail acharné de Geneviève de Fontenay et la diffusion de l’élection à la télévision qui permettent à tous les Français de voter, ont tout changer.Dans ce documentaire inédit, 12 Miss France, des années 60 à nos jours, ont accepté de raconter comment ce phénomène a bouleversé leurs vies : Vaimalama Chaves, Cindy Fabre, Muguette Fabris, Elodie Gossuin, Isabelle Krumacker, Nathalie Marquay-Pernaut, Iris Mittenaere, Martine Robine, Sonia Rolland, Sylvie Tellier, Sophie Thalmann et Laury Thilleman partageront leurs souvenirs.L’animateur emblématique de la soirée, Jean-Pierre Foucault, reviendra aussi sur cette élection devenue culte.Et découvrez les témoignages de Roselyne Bachelot, Anne Roumanoff et Arielle Dombasle qui évoqueront leur attachement à l’émission.Sans oublier la parole d’Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle directrice de la société Miss France, et de ceux qui travaillent dans l’ombre pour faire de cette élection le plus beau show de l’année !