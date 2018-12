Miss France, Le sacre qui a bouleversé leur vie

Depuis bientôt 100 ans, des dizaines de jeunes françaises participent chaque année à une élection désormais culte : Miss France.Ambassadrices de la beauté à travers le pays et à travers le monde, elles bénéficient d’une grande notoriété pendant leur année de règne. Mais un jour, il faut rendre son écharpe et sa couronne, passer le relais à une autre jeune femme vers qui tous les regards se tournent. Commence alors une autre vie, celle d’après Miss France. A travers le portrait inédit de certaines d’entre elles comme Sylvie Tellier, Mareva Galanter, Linda Hardy, Marine Lorphelin ou Iris Mittenaere, vous allez découvrir comment elles ont vécu cette transition, comment elles se sont organisées pour se faire un nom, une carrière, mais aussi quels obstacles elles ont dû affronter.