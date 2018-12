Miss Franche-Comté 2018, Lauralyne Demesmay

Originaire de Besançon, Lauralyne Demesmay est la nouvelle Miss Franche-Comté. Née le 20 janvier 2000, la jeune femme est titulaire d’un Bac ES mention très bien, option section européenne anglais. Actuellement en prépa HEC. Plus tard, elle aimerait travailler dans le commerce international dans une société en rapport avec la mode, la beauté ou le mannequinat. Lauralyne est passionnée de gastronomie, de mode, de beauté et de mannequinat. Lauralyne fait de l’équitation depuis dix ans en sport étude. Elle a obtenu son galop 6 à l’âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle fait de la boxe anglaise depuis l'âge de 15 ans - Sport en salle, fitness zumba. Lauralyne Demesmay est une jeune femme souriante, dynamique, altruiste, sociable et sérieuse! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !