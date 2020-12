Miss Franche-Comté 2020 est Coralie Gandelin (candidate à Miss France 2021)

Originaire de La Chailleuse, dans le jura, Coralie Gandelin, 23 ans est la nouvelle Miss Franche-Comté. La jurassienne est en 5ème année de médecine vétérinaire. Elle aimerait faire de sa passion son métier. Une passion dévorante qu’elle doit à sa mère infirmière et son père agriculteur. Si elle est élue Miss France, la jeune femme aimerait poursuivre en même temps ses études. Coralie Gandelin a la tête sur les épaules et veut se prouver qu’il est possible d’associer sa vie d’étudiante à son rôle de miss. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !