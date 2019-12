Miss Franche-Comté 2020, Solène Bernardin

Solène Bernardin est la nouvelle Miss Franche-Comté. Née le 6 avril 1996 à Montbéliard, Solène mesure 1m76. Elle entre en première année de Master Manager Internationonal en alternance à l’INSEEC de Lyon. Elle rêve d’ouvrir un jour sa propre chaîne de restauration française à travers le monde. Solène adore les voyages. Elle s’est rendue en Asie et en Australie. Solène a été Fille au Pair aux Etats-Unis. Elle est passionnée de cuisine, surtout de pâtisserie. Solène pratique le ski et le fitness. C’est une jeune femme souriante, joyeuse et sociable. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019