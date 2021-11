Miss Franche-Comté 2021 est Julie Cretin (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Pontarlier, dans le Doubs, Julie Cretin, 21 ans est la nouvelle Miss Franche-Comté. Étudiante en troisième année de Bachelor Marketing Digital, la jeune femme fait partie d’une association de bénévoles engagée dans le reconditionnement, et le don de matériel informatique. Elle adore participer à des voyages humanitaires et découvrir des endroits insolites. Elle s'intéresse beaucoup à l'actualité et est très active sur les réseaux sociaux. Julie Cretin est une personne créative et généreuse. Elle aimerait aller jusqu’au bout de son rêve : devenir Miss France. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !