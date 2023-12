Miss Franche-Comté 2023 est Sonia COUTANT (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Lons-le-Saunier, Sonia Coutant, 24 ans, travaille comme aide-soignante en EHPAD depuis trois ans, mais elle envisage de reprendre ses études de médecine pour devenir chirurgienne thoracique. Elle consacre beaucoup de temps à la lecture et à la pâtisserie, qu'elle adore autant pratiquer que déguster. Elle prévoit de soutenir des associations pour sensibiliser sur l'endométriose et est ouverte à s'investir à d'autres causes. Sonia Coutant est une jeune femme altruiste et honnête. Elle compte bien mettre ses atouts en avant lors de L’élection de Miss France 2024 à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.