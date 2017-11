Miss Franche-Comté, Mathilde Klinguer

Originaire d’Audincourt, Mathilde Klinguer a été élue Miss Franche-Comté et représentera sa région à l’élection de Miss France 2018. Née le 14 novembre 1995 à Audincourt, elle est actuellement en Master 1 LLCE à Besancon. Elle souhaite devenir interprète une fois diplômée. Passionnée de piano, qu’elle pratique depuis 7 ans, elle est également très sportive. Souriante, généreuse, combative et tolérante, elle espère faire rayonner sa région et succéder à Alicia Aylies. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !