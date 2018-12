Miss Guadeloupe 2018, Ophély Mezino

Originaire de St Pierre, Ophély Mezino est la nouvelle Miss Guadeloupe. Née le 16 juillet 1999, la jeune femme est En 2ème année de licence cursus Master ingénierie Chimie. Plus tard, elle aimerait créer sa propre marque de cosmétique. Ophély est passionnée de mannequinat, de mode, de beauté et d’équitation. Ophély pratique le handball. Elle a également fait Athlétisme pendant de 6 à 15 an et ses spécialités sont le lancer de poids, le triple saut et la course de haies. Ophély a fait les championnats de France. Ophély Mezino est une jeune femme combative, altruiste, dynamique et déterminée! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !