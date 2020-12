Miss Guadeloupe 2020 est Kenza Andreze-Louison (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Baie-Mahault, à l’Est de la Basse-Terre, Kenza Andreze-Louison, 20 ans, est la nouvelle Miss Guadeloupe. Captiver par les planètes et la physique, elle est étudiante en licence de géoscience et a pour vocation de devenir Astronome. Issu d’un quartier défavorisé, elle s’est engagée dans le milieu associatif et a pour objectif de réduire les inégalités entre les jeunes adolescents. Kenza Andreze-Louison est ambitieuse et pleine de projets. Elle espère rapporter la couronne à la Guadeloupe pour une deuxième année consécutive après Clémence Botino. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !