Miss Guadeloupe 2021 est Ludivine Edmond (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Gourbeyre en Guadeloupe, Ludivine Edmond, 20 ans, est la nouvelle Miss Guadeloupe. Elle prépare un diplôme de Comptabilité et de Gestion et envisage de devenir plus tard, gestionnaire de patrimoine. Marquée par l’année de règne de la guadeloupéenne Clémence Botino, elle a décidé de s’inscrire la veille, sur un coup de tête, à l’élection régionale. Une décision qu’elle ne regrette pas, puisque cela a porté ses fruits. Investie dans le milieu associatif, Ludivine Edmond est militante pour la démocratisation de la beauté noire ainsi que l’acceptation des différences. Elle espère pouvoir le clamer haut et fort lors de L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !