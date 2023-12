Miss Guadeloupe 2023 est Jalylane MAËS (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Baie-Mahault, Jalylane Maës, 18 ans et jeune bachelière, souhaite poursuivre ses études en intégrant une licence administration, économique et sociale. Explorer, danser, pratiquer des sports et s'adonner à des activités à sensations fortes sont ses passions. Elle s'engage pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes au travers de diverses associations. Jalylane Maës est une jeune femme perfectionniste et audacieuse. Parviendra-telle à faire aussi bien qu’Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022 et Miss France 2023 ? L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.